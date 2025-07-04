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Россиянам рассказали, за какие сообщения в домовом чате могут посадить в тюрьму

Юрист Русяев: россиян могут наказать за оскорбления в домовом чате
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Участникам домовых чатов может грозить административная или уголовная ответственность за сообщения, содержащие признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти, поскольку чаты — это публичное пространство. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

Он отметил, что за ругань с использованием электронных средств могут оштрафовать на 5-10 тыс. рублей.

«Если речь идет о клевете, когда один человек распространяет о другом заведомо ложные сведения, порочащие его честь, достоинство или репутацию, может последовать уголовное наказание. Когда это происходит в мессенджере, наказанием будет штраф до 1 миллиона рублей либо обязательные работы до 240 часов. Но могут и посадить на срок до двух лет», — предупредил Русяев.

Кроме того, уголовное наказание на срок до пяти лет может последовать за угрозы причинения вреда здоровью в адрес соседей. Сообщения, содержащие признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства по признаку национальности, религии или принадлежности к социальной группе, также будут наказываться. Так, изначально речь может идти о штрафе в размере до 20 тыс. рублей, после повторного нарушения — о лишении свободы сроком до пяти лет.

До этого сообщалось, что в России растет число мошеннических действий в домовых чатах — злоумышленники используют эти каналы для обмана жильцов, распространяя ложную информацию и собирая деньги под вымышленными предлогами.

Ранее стало известно, что россиянка оболгала жену председателя ТСЖ в чате дома и поплатилась.

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