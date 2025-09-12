В Финляндии ожидают закрытия половины школ в течение 15 лет

В Финляндии ожидают закрытия школ из-за падения рождаемости в течение ближайших 15 лет, пишет издание Yle.

По информации издания, к 2040 году в стране число школьников может сократиться на 100 тысяч человек. Это может привести к закрытию почти половины школ.

«Уже сейчас в Финляндии много населенных пунктов, где есть только одна школа. В ближайшие годы многие из них исчезнут, а протяженность школьных маршрутов увеличится», — говорится в публикации.

Число школьников не сокращается только в регионе Уусимаа — столичном регионе с центром в Хельсинки. Однако даже там прирост учащихся обеспечивается за счет мигрантов, а не коренного населения. Ожидается, что в ближайшие 15 лет число детей иностранного происхождения в Финляндии вырастет почти на 86 тысяч. В финских школах увеличивается количество детей, в чьих семьях вообще не говорят по-фински.

Отмечается, что в Финляндии ситуация с демографией хуже, чем в соседних странах Северной Европы — рождаемость там хуже, чем у соседей, а мигранты реже выбирают Финляндию для переезда.

Доктор экономических наук из института демографии и социальных исследований украинской академии наук Александр Гладун рассказал, что Украина сталкивается с беспрецедентными демографическими проблемами, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире.

