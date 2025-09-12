На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Офисным работникам посоветовали три лучших упражнения для снятия напряжения в шее

Эксперт Прокофьева: растяжка трапециевидной мышцы важна при работе в офисе
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Работа в офисе предполагает длительное нахождение в сидячем положении, и зачастую это сопровождается напряжением в шее и плечах, что доставляет дискомфорт и мешает сосредоточиться. Светлана Прокофьева, фитнес-эксперт, управляющий в сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United), рассказала «Газете.Ru» о трех простых и небанальных упражнениях, которые можно выполнять прямо на рабочем месте и которые помогут облегчить болевые ощущения.

«Важное правило: выполняйте все движения медленно, плавно и без рывков. Дышите глубоко и ровно. При появлении боли или головокружения немедленно остановитесь», — отметила она.

Первое упражнение — растяжка трапециевидной мышцы (самая важная мышца для расслабления, которая чаще всего страдает от сидячей работы и неправильной осанки).

«Сядьте прямо, выпрямите спину, правой рукой обхватите голову и положите ладонь на левую височную область, а затем плавно потяните голову по направлению к правому плечу, опуская левое плечо вниз. Для усиления эффекта можете тянуться левой рукой к полу. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, глубоко дыша. Медленно верните голову в исходное положение и повторите то же самое для другой стороны. Следует сделать 2-3 повторения в каждую сторону», — объяснила эксперт.

Второе — сопротивление.

«Необходимо приложить ладонь ко лбу, а затем наклонять голову вперед, одновременно оказывая сопротивление рукой в течение десяти секунд. Далее требуется повторить для затылка — поместить ладонь сзади головы и осторожно тянуть назад, а также в левую и правую стороны по идентичной технике. Нужно сделать два-три подхода в каждом направлении. Это упражнение укрепляет глубинные мышцы шеи и уменьшает хруст», — сказала специалист.

Третье — подбородок к груди (растяжка задней поверхности шеи).

«Это упражнение отлично снимает напряжение с верхней части шеи, что особенно полезно при работе за монитором. Сядьте или встаньте прямо, опустите плечи, затем медленно поверните голову влево, будто пытаясь посмотреть через левое плечо, а подбородок при этом разверните к левому плечу. Задержитесь на 20-30 секунд и медленно верните голову в центр. Повторите для другой стороны. Повторения: два-три раза в каждую сторону», — сказала Прокофьева.

Чтобы свести к минимуму дискомфорт в шее и плечах, необходимо выполнять комплекс упражнений каждые два часа.

«Также следите за положением тела. Экран компьютера должен быть на уровне глаз, а плечи — расслаблены. Избегайте круговых вращений головой, так как это движение может создавать опасную нагрузку на шейные позвонки, особенно при наличии не диагностированных проблем. Легкий самомассаж плеч и основания шеи кончиками пальцев также отлично помогает снять спазм», — резюмировала эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности фитнес-марафонов из соцсетей.

