Петербургская электричка сбила самокатчика в наушниках

В Петербурге электричка сбила самокатчика в наушниках
Elena Mayorova/Global Look Press

Электричка сбила 44-летнего мужчину, который ехал на самокате в Петербурге. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел на оборудованном пешеходном переходе на железнодорожной станции «Лисий Нос». Мужчина из Астрахани ехал на электросамокате на запрещающий сигнал светофора. Сообщается, что он в этот момент находился в наушниках и не услышал звуковых сигналов. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Спасти пострадавшего не удалось.

Санкт-Петербург-Финляндский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Ленобласти мужчина в наушниках попал под поезд.

