В Ленобласти мужчина в наушниках попал под поезд

В Ленобласти поезд сбил мужчину в наушниках
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Ленинградской области пешеход не услышал приближавшуюся электричку и оказался под колесами поезда. Спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на перегоне Лебяжье — Калище, местный житель переходи пути в неположенном месте и попал под поезд. Как установили правоохранители, мужчина находился в наушниках, что помешало ему услышать звуковые сигналы повышенной громкости.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать наезда не удалось. спасти пострадавшего не смогли.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда МурманскНовороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Ранее в Ленобласти мужчина попал под электричку и выжил.

