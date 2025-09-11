Депутат Госдумы обратился в МВД и СК из-за дела о «тюрьме» для собак в Чехове

Депутат ГД направил запросы в МВД и СК из-за дела о передержке собак в Чехове

Глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов направил депутатские запросы в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет, в которых попросил принять меры по вопросу соблюдения прав потерпевших в деле о жестоком обращении с животными на передержке в подмосковном городе Чехове. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, к нему поступило обращение от представляющего интересы потерпевших в этом деле на предмет соблюдения их прав.

«Направил депутатские запросы в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет», — написал он.

5 сентября сообщалось, что в питомнике, расположенном в Чехове, нашли «тюрьму» для собак под видом передержки. Одними из тех, кто отдал своих питомцев на передержку в питомник, оказались блогер Эльдар Джарахов и певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская).

Позже в интернете появилось видео, на котором хозяйки зоогостиницы мучают животных, а также фотографии собак из питомника, живущих в собственных экскрементах со следами избиений.

