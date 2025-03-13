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«Моя собака меня достала»: в Нижегородской области женщина сбросила хаски с 4-го этажа

В Володарске судят женщину, которая выбросила в окно хаски и беспородную собаку
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Mario Kuhnke/imageBROKER/Global Look Press

В Нижегородской области женщина сбросила с четвертого этажа двух собак и попала под суд. Об этом пишет kp.ru.

В октябре 2024 года жительница поселка Решетиха решила избавиться от своей собаки — рыжей дворняжки, которая ее «уже достала», так как водила домой кобелей. В тот день в квартиру к женщине прибежал хаски, он попал под ее горячую руку и был выброшен в окно вместе с хозяйской собакой. Та перенесла операцию, провела в стационаре больше месяца, но восстановилась. Породистого пса ветеринары спасти не смогли.

Женщину обвинили в жестоком обращении с животными. Дело поступило в суд еще в середине января, но по причине неявки подсудимой заседания несколько раз переносили. Как считает известная нижегородская зоозащитница Лара Саплина, обвиняемая до сих пор не раскаялась в содеянном и о случившемся, по всей видимости, не жалеет. В итоге первое заседание по делу состоялось 12 марта, судебное разбирательство продолжается.

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