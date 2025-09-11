На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвич обругал полицейских, мешавших ему справлять нужду на улице, и поплатился

В Москве мужчина обругал полицейских, мешавших ему справлять нужду на улице
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве мужчина решил справить нужду на улице и обругал полицейских, которые помешали ему это делать. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 26 августа. Сотрудники полиции заметили мужчину, справлявшего нужду на улице, и сделали ему замечание. В ответ нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал выражаться нецензурной бранью в адрес стражей порядка и вести себя агрессивно. Наличие свидетеля позволило подтвердить произошедшее.

В результате нарушитель признал вину и раскаялся в содеянном. Кузьминский суд назначил ему административный штраф в размере в тысячу рублей по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сельчанин домогался пассажирки метро в Москве и показал полицейским половой орган.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами