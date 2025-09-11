Прокуратура нашла нарушения в российской школе, где детей кормили кашей с личинками

В Кировской области нашли нарушения в школе, где детей кормили кашей с личинками

В Кировской области прокуратура проверила школу, где детей кормили кашей с личинками, и нашла нарушения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки стражи порядка подтвердили факт наличия личинок в пище. Кроме того, во время мероприятий выяснилось, что в учебном учреждении не соблюдались условия хранения продуктов.

Материалы проверки передали в управление Роспотребнадзора и следователям для проведения процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отношении работников пищеблока приняли дисциплинарные меры, контроль за готовой пищей усилен.

Инцидент произошел в столовой Кирсинской школы 3 сентября. Директор учреждения рассказал, что рис с личинками был поставлен 25 августа со всеми необходимыми сопроводительными документами и хорошим сроком годности, а повара не заметили, что с ним что-то не так. Компании-поставщику направили претензию.

Ранее в Петербурге нашли мандарины с опасными личинками.