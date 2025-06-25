На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге нашли мандарины с опасными личинками

В порту Петербурга обнаружили аргентинские мандарины с личинками опасных мух
close
Артур Лебедев/РИА Новости

При осмотре судна, прибывшего в порт Санкт-Петербурга из Аргентины, была обнаружена партия свежих мандаринов с живыми личинками, которые являются «опасным карантинным объектом». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По ее информации, вес партии составил 42,2 т. Цитрусовые фрукты заказала одна из петербургских компаний.

Как заявили в ведомстве, в ходе проверки в мандаринах была найдена личинка средиземноморской плодовой мухи (ceratitis capitata).

«В соответствии с нормативными требованиями ЕАЭС в области карантина растений выпуск зараженной подкарантинной продукции запрещен», — отмечается в сообщении.

До этого Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) в ходе масштабного исследования обнаружил кишечную палочку и опасные вещества, в том числе канцерогены, мутагены и ядовитые элементы, в специях, находящихся в продаже в российских магазинах.

Ранее россияне ответили, готовы ли они пробовать еду из насекомых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами