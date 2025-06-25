В Петербурге нашли мандарины с опасными личинками

В порту Петербурга обнаружили аргентинские мандарины с личинками опасных мух

При осмотре судна, прибывшего в порт Санкт-Петербурга из Аргентины, была обнаружена партия свежих мандаринов с живыми личинками, которые являются «опасным карантинным объектом». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По ее информации, вес партии составил 42,2 т. Цитрусовые фрукты заказала одна из петербургских компаний.

Как заявили в ведомстве, в ходе проверки в мандаринах была найдена личинка средиземноморской плодовой мухи (ceratitis capitata).

«В соответствии с нормативными требованиями ЕАЭС в области карантина растений выпуск зараженной подкарантинной продукции запрещен», — отмечается в сообщении.

До этого Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) в ходе масштабного исследования обнаружил кишечную палочку и опасные вещества, в том числе канцерогены, мутагены и ядовитые элементы, в специях, находящихся в продаже в российских магазинах.

Ранее россияне ответили, готовы ли они пробовать еду из насекомых.