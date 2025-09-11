На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство повысило размер индексации окладов военнослужащих

Военным и сотрудникам некоторых органов власти осенью повысят оклады на 7,6%
true
true
true
close
Depositphotos

С 1 октября текущего года будет увеличено денежное довольствие военнослужащих, как проходящих службу по призыву, так и по контракту, а также сотрудников ряда государственных органов. Повышение составит 7,6%, говорится в постановлении правительства Российской Федерации.

Первоначально, согласно постановлению правительства от 9 апреля 2025 года, планировалось увеличить оклады на 4,5%.

«В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. Nº464 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» цифры «1,045» заменить цифрами «1,076», — говорится в опубликованном документе.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что с 1 октября зарплаты увеличатся у росгвардейцев, полицейских, судебных приставов, таможенников, фельдъегерей, сотрудников ФСИН, а также военнослужащих, контрактников и призывников.

Ранее власти РФ поддержали повышение МРОТ в следующем году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами