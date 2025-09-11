Правительство повысило размер индексации окладов военнослужащих

Военным и сотрудникам некоторых органов власти осенью повысят оклады на 7,6%

С 1 октября текущего года будет увеличено денежное довольствие военнослужащих, как проходящих службу по призыву, так и по контракту, а также сотрудников ряда государственных органов. Повышение составит 7,6%, говорится в постановлении правительства Российской Федерации.

Первоначально, согласно постановлению правительства от 9 апреля 2025 года, планировалось увеличить оклады на 4,5%.

«В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. Nº464 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» цифры «1,045» заменить цифрами «1,076», — говорится в опубликованном документе.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что с 1 октября зарплаты увеличатся у росгвардейцев, полицейских, судебных приставов, таможенников, фельдъегерей, сотрудников ФСИН, а также военнослужащих, контрактников и призывников.

Ранее власти РФ поддержали повышение МРОТ в следующем году.