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Власти поддержали повышение МРОТ в следующем году

Трехсторонняя комиссия одобрила повышение МРОТ в 2026 году до 27 093 рублей
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SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года на 20,7%, получил одобрение на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

По информации пресс-службы, в ходе пятничного заседания под председательством Голиковой члены комиссии рассмотрели проект изменений в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Документ предусматривает повышение МРОТ до 27 093 рублей.

Отмечается, что реализация законопроекта затронет около 4,6 млн работников, чьи зарплаты проиндексируют.

Кроме того, участники заседания поддержали поправки в Трудовой кодекс РФ, направленные на совершенствование института ученических договоров. Законопроект, разработанный по поручению президента РФ, предлагает расширить главу 32 ТК РФ, уточнив юридический статус ученичества, обязанности сторон и перечень программ, осваиваемых в этот период.

Согласно инициативе, индивидуальные предприниматели также смогут заключать ученические договоры. Документ закрепляет за учениками право на трудоустройство и получение стипендии, выплачиваемой за счет работодателя на всем протяжении обучения. Работодателям, в свою очередь, будет предоставлено право на компенсацию расходов в случае невыполнения условий договора со стороны обучающегося.

Дополнительно предусматривается механизм софинансирования затрат бизнеса за счет региональных бюджетов. В правительстве рассчитывают, что развитие системы ученических договоров станет действенным инструментом подготовки квалифицированных кадров, а также послужит социальным лифтом для граждан, способствуя их карьерному росту и росту доходов.

Ранее были названы суммы выплат по больничному и пособию по беременности в 2026 году.

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