В Госдуме рассказали о повышении зарплат с 1 октября

Депутат Говырин: с 1 октября на 7,6% поднимут зарплату военным и силовикам

С 1 октября в России повысят зарплату военнослужащим и сотрудникам силовых структур. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий отметил, что основанием для повышения заработной платы стал проект поправок к правительственному постановлению, который в связи с ростом инфляции увеличивает ранее заявленный коэффициент индексации с 4,5 до 7,6%.

Говырин уточнил, что зарплаты увеличатся у росгвардейцев, полицейских, судебных приставов, таможенников, фельдъегерей, сотрудников ФСИН, а также военнослужащих, контрактников и призывников.

Кроме того, зарплаты повысят ряду категорий госслужащих.

При этом депутат подчеркнул, что постановление правительства не накладывает на бизнес прямых обязательств индексировать выплаты работникам частного сектора.

23 июля сообщалось, что разрыв между зарплатами в регионах приблизился к 200 тысячам рублей.

Ранее власти поддержали повышение МРОТ в следующем году.