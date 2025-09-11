На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военкор призвал игнорировать слова Пугачевой

Военкор Коц призвал не реагировать на давшую интервью Пугачеву
Скажи Гордеевой/YouTube

На интервью певицы Аллы Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала — Катерина Гордеева, признанная в РФ иностранным агентом), не нужно реагировать, считает военный корреспондент Александр Коц. Мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Пугачева не является «ни аналитиком, на нравственным маяком, ни человеком, от которого зависят судьбы людей». Корреспондент назвал артистку «старым и больным» человеком «с термальной стадией чувства собственного величия».

«Ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьезное, на чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью или одобрением. Никак не надо реагировать», — написал он.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя интервью Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». Она отметила, что интервью с певицей больше напоминает «базар лицемерия».

Ранее Пугачева заявила о желании сделать из дома в Грязи музей любви.

