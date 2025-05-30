Врач получил 10 лет тюрьмы за диагностирование хронических заболеваний у здоровых людей

OC: в США врач ставил диагнозы здоровым людям и получил 10 лет тюрьмы

Врач из Техаса получил 10 лет тюрьмы за диагностирование хронических заболеваний у здоровых пациентов, пишет Oddity Central.

68-летний ревматолог Хорхе Замора-Кесада был приговорен к 10 годам заключения за участие в мошеннической схеме в сфере здравоохранения. Медик обманул сотни пациентов, поставив им ложные диагнозы о хронических заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, чтобы назначать дорогостоящие и опасные процедуры, в которых они не нуждались.

Его действия были направлены на получение финансовой выгоды – в результате мошенничества он получил более $28 млн. Полученные средства позволили врачу вести роскошный образ жизни: он приобрел 13 недвижимых объектов, частный джет, а также автомобиль Maserati GranTurismo.

Во время судебного разбирательства другие специалисты-ревматологи из Техаса дали показания, что видели сотни пациентов, которым ранее был поставлен диагноз «ревматоидный артрит» именно Заморой-Кесадой. Однако ни один из этих пациентов не страдал от указанного заболевания. Тем не менее многим из них были назначены мощные препараты, вызывающие серьезные побочные эффекты.

Некоторые пациенты пережили инсульты, некроз челюстной кости, выпадение волос, повреждение печени, сильнейшие боли, делавшие невозможным даже самые простые движения.

«Я постоянно лежала в постели и не могла подняться одна. Из-за постоянного приема лекарств я чувствовала, что моя жизнь потеряла смысл», — рассказала одна из пострадавших.

Помимо вреда, нанесенного пациентам, врач также злоупотреблял своими сотрудниками. Он часто нанимал людей, находящихся в США по рабочим визам, и использовал угрозы увольнения для контроля над ними. Тех, кто не следовал его указаниям безоговорочно, увольняли или заставляли работать в условиях психологического давления.

Суд признал действия доктора чрезвычайно жестокими и корыстными. Отвечая за свои преступления, Замора-Кесада, кроме лишения свободы, обязан вернуть $28 млн.

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