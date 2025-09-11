ФНС изменил список территорий для автообмена финансовой информацией

Федеральная налоговая служба России планирует исключить из обновленного списка стран и юрисдикций, с которыми происходит автоматический обмен финансовыми данными, четыре территории: Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, и острова Тёркс и Кайкос. Проект приказа ФНС «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией», в котором прописаны эти изменения, размещен на портале проектов нормативных актов.

Территории, о которых идет речь, в одностороннем порядке прекратили обмен финансовой информацией с Россией, отмечают налоговики. Это было вызвано решением Великобритании, имеющим для них обязательную силу в рамках распространения действия Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам.

В то же время ФНС собирается внести в перечень пять новых государств: Кению, Монголию, Папуа-Новую Гвинею, Сенегал и Тринидад и Тобаго. Эти страны подписали многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией 29 октября 2014 года.

Ранее в России налоговики начали активно проверять доходы некоторых граждан.