ФНС изменил список территорий для автообмена финансовой информацией

ФНС РФ исключит из перечня юрисдикций для автообмена информацией четыре офшора
true
true
true
close
Depositphotos

Федеральная налоговая служба России планирует исключить из обновленного списка стран и юрисдикций, с которыми происходит автоматический обмен финансовыми данными, четыре территории: Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, и острова Тёркс и Кайкос. Проект приказа ФНС «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией», в котором прописаны эти изменения, размещен на портале проектов нормативных актов.

Территории, о которых идет речь, в одностороннем порядке прекратили обмен финансовой информацией с Россией, отмечают налоговики. Это было вызвано решением Великобритании, имеющим для них обязательную силу в рамках распространения действия Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам.

В то же время ФНС собирается внести в перечень пять новых государств: Кению, Монголию, Папуа-Новую Гвинею, Сенегал и Тринидад и Тобаго. Эти страны подписали многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией 29 октября 2014 года.

Ранее в России налоговики начали активно проверять доходы некоторых граждан.

