WSJ: Чарли Кирка убили патронами с надписями о трансгендерах

На патронах, которыми стреляли в американского политика Чарли Кирка, были выгравированы идеологические высказывания. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Внутри винтовки следователи обнаружили патроны с гравировкой, содержащей информацию о трансгендерности («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и антифашистской идеологии. Представители министерства юстиции предупредили, что расследование все еще находится на начальной стадии», — говорится в публикации.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею. Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в покушении на блогера. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк умер в больнице после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что Кирка предупреждали о возможном убийстве несколько месяцев назад.