Девушка тайно продала автомобиль бойфренда, чтобы купить себе сумочку Chanel

В Малайзии девушка тайно продала старый автомобиль бойфренда, чтобы купить себе сумочку Chanel, пишет World of Buzz.

Автомобиль, которому более 10 лет, имел для мужчины не только практическую, но и глубокую эмоциональную ценность.

«Это память о моих родителях. Я бережно за ним ухаживал, иногда ездил на нем — для меня это больше, чем просто машина», — пояснил он.

При этом автомобиль не был зарегистрирован на девушку— юридически она не имела права его продавать, поэтому нашла частного покупателя, который закрыл глаза на отсутствие документов.

Владелец машины рассказал, что его подруга недавно начала общаться с новой компанией, где ценят «изысканный образ жизни». Чтобы «вписаться», ей понадобился аксессуар премиум-класса.

«Без дизайнерской сумки в кафе я буду выглядеть как деревенщина», — цитирует он ее слова.

После покупки сумки девушка активно демонстрировала ее в соцсетях, намекая на то, что купила аксессуар на свои деньги.

История вызвала волну обсуждений в интернете: пользователи осуждают действия девушки, называя их эгоистичными и неуважительными, и выражают поддержку мужчине, советуя ему прекратить эти отношения.

Ранее бутик Hermes обокрали в Милане на €90 тысяч.

