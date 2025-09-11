На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили высказывания осетинского депутата о «силиконовых телках» за рулем

В Госдуме раскритиковали осетинского депутата за фразу о телках с опилками в голове
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров, назвавший женщин-водителей «телками с опилками в голове», не имел права на такие высказывания, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по вопросам депутатской этики Сардана Авксентьева. Это неуважение к людям.

«Любая реплика депутата в информационном поле проходит тест на соответствие депутатской этике, один из важнейших пунктов которой – уважение к окружающим. Человек, выбранный народом, не должен забывать об ответственности, которую накладывает на него должность, и вести себя соответственно», — сказала она.

Авксентьева считает, что повлиять на «подобные казусы» могли бы сами граждане России.

«Минимизировать подобные казусы поможет законопроект, который предлагает наша партия «Новые люди» — предоставить гражданам возможность оценивать работу депутатов и сделать результаты оценки публичными. Этот рычаг поможет представителям власти лишний раз задуматься о своих высказываниях в публичном поле, а гражданам – внимательнее подходить к выборам», — сказала она.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о том, что жители Владикавказа пожаловались на высказывания депутата из Северной Осетии Сослана Дидарова. В своих соцсетях он назвал женщин-автомобилисток «силиконовыми телками с опилками в голове». Дидаров призвал мужчин, которые «покупают права» своим женам и дочерям, заставить их выучить правила дорожного движения. По его словам, по Владикавказу невозможно передвигаться «без невроза». Позже он заявил, что его фраза о силиконовых телках «касается и мужского пола».

Ранее в России несколько судов пытались решить, является ли эмодзи с клоуном оскорблением.

