Хозяева нашли свою пропавшую кошку в 1500 км от дома

UPI: в США пропавшая кошка нашлась в 1500 км от дома
Currituck Animal Shelter/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пропавшая кошка из Флориды нашлась живой в 1500 км от дома — в приюте для животных в Северной Каролине, пишет UPI.

Как пишут СМИ, кошка по кличке Зена исчезла, когда выскользнула из шлейки во время прогулки и скрылась в неизвестном направлении. Первоначальные поиски не принесли успеха, и хозяева питомицы уже смирились с мыслью, что больше ее не увидят.

Все изменилось, когда офицер службы по контролю за животными отреагировал на сообщение о раненой кошке, замеченной на улицах Северной Каролины. Животное удалось поймать и доставить в местный приют. Зена была измождена, сильно похудела и страдала от абсцесса на одной из лап. При обследовании у питомицы нашли микрочип с контактными данными владельца.

Не раздумывая, семья сразу отправилась в путь из Флориды, чтобы лично забрать свою любимицу. Встреча прошла трогательно — и для людей, и для кошки, которая, несмотря на испытания, сразу узнала своих хозяев. Сотрудники приюта подчеркивают: этот случай — яркий пример того, почему микрочипирование животных и актуальность данных в реестре микрочипов имеют решающее значение.

Ранее пропавшая 13 лет назад кошка была найдена живой в 200 км от дома.

