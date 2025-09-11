На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко заявила о необходимости открыть в России «мужские консультации»

Матвиенко предложила создать «мужские консультации» по аналогии с женскими
true
true
true

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России необходимо контролировать репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин. В связи с этим она призвала создать «мужские консультации» по аналогии с женскими, пишет ТАСС.

«Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано «женская консультация», он не пойдет», — обратила внимание Матвиенко.

Она отметила, что для мужчин должен быть отдельный вход. По словам главы Совфеда, в Москве и в других регионах России уже есть здания, где с одной стороны вход в «женскую консультацию», а с другой — в «мужскую».

До этого ученые Сеченовского университета выявили факторы, мешающие росту рождаемости в России. По их словам, сбои в менструальном цикле, избыточный рост волос и увеличение индекса массы тела должны стать поводом для консультации с врачом на этапе подготовки к беременности.

Ученые отметили, что лишний вес нарушает гормональный баланс, что ухудшает качество яйцеклеток и снижает способность эндометрия принять эмбрион. В то же время снижение веса восстанавливает фертильность: у женщин без ожирения бесплодие встречается втрое реже. Эксперты подчеркнули, что для восстановления репродуктивного здоровья чаще всего достаточно изменить рацион и увеличить физическую активность.

Ранее врач рассказал о признаках мужского бесплодия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами