Матвиенко заявила о необходимости открыть в России «мужские консультации»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России необходимо контролировать репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин. В связи с этим она призвала создать «мужские консультации» по аналогии с женскими, пишет ТАСС.

«Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано «женская консультация», он не пойдет», — обратила внимание Матвиенко.

Она отметила, что для мужчин должен быть отдельный вход. По словам главы Совфеда, в Москве и в других регионах России уже есть здания, где с одной стороны вход в «женскую консультацию», а с другой — в «мужскую».

До этого ученые Сеченовского университета выявили факторы, мешающие росту рождаемости в России. По их словам, сбои в менструальном цикле, избыточный рост волос и увеличение индекса массы тела должны стать поводом для консультации с врачом на этапе подготовки к беременности.

Ученые отметили, что лишний вес нарушает гормональный баланс, что ухудшает качество яйцеклеток и снижает способность эндометрия принять эмбрион. В то же время снижение веса восстанавливает фертильность: у женщин без ожирения бесплодие встречается втрое реже. Эксперты подчеркнули, что для восстановления репродуктивного здоровья чаще всего достаточно изменить рацион и увеличить физическую активность.

