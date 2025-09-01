Врач рассказал о признаках мужского бесплодия

Внешних симптомов, которые указывали бы на бесплодие у мужчин, не существует. Об этом Pravda.Ru рассказал врач уролог-андролог Владислав Гладышев.

Однако, по его словам, некоторые изменения могут быть причиной для обращения к специалисту.

«Например, если они замечают какие-то изменения внешние в мошонке. И чаще всего их замечает не сам пациент, а его партнерша. Это может быть опухоль или водянка, в любом случае, изменение консистенции, изменения структуры или какие-то новообразования. Но, это не всегда признак бесплодия», — отметил Гладышев.

Он отметил, что с таким диагнозом могут столкнуться те пациенты, которые в детстве переболели эпидемическим паротитом или свинкой. В целом же для точного установления патологии эксперт посоветовал обратиться к врачу и сделать спермограмму.

Акушер-гинеколог, репродуктолог, основатель центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова до этого рассказала «Газете.Ru», что несовместимость партнеров — термин, активно распространяющийся в интернете и порой озвучиваемый даже некомпетентными специалистами, является мифом, способным нанести серьезный психологический удар и отсрочить обращение к реальной медицинской помощи. По словам специалиста, не существует медицинского диагноза «несовместимость партнеров» как причины бесплодия.

Ранее в России предложили лечить бесплодие лазером.