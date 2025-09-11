На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фитнес-тренер снимал на видео женщин, принимавших душ после тренировок, и был арестован

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Сингапуре сотрудник фитнес-центра снимал женщин, принимавших душ после тренировок, и был арестован, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, мужчина по фамилии Ли, работавший инструктором в фитнес-центр, использовал свое положение для съемки женщин, принимавших душ после тренировок. Некоторые видео были сняты с использованием замедленной съемки — что, по словам обвинения, указывает на умышленный и циничный характер преступлений.

О преступлении стало известно, когда одна из посетительниц сообщила персоналу, что заметила мобильный телефон, просунутый под перегородку туалетной кабинки. Сотрудники вызвали полицию, однако тогда Ли удалось избежать подозрений.

Мужчина был арестован, когда следил за двумя своими знакомыми, направлявшимися в кафе, чтобы воспользоваться туалетом. Он снимал их снаружи кабинок, а затем повторил попытку с другими женщинами. Одна из жертв застала его на месте преступления, отобрала телефон и вызвала полицию.

Согласно сингапурскому законодательству, за вуайеризм предусмотрено наказание вплоть до двух лет тюрьмы, штраф, телесные наказания (удары палкой) или их комбинация.

На данный момент судебный процесс продолжается. Ожидается, что суд вынесет приговор Ли в октябре 2025 года.

Ранее тренер женской футбольной команды установил скрытую камеру в раздевалке и попал под суд.

