Житель Калининградской области проводил более 8 тысяч звонков от аферистов в день

МВД: задержан пособник мошенников, проводивший более 8 тысяч звонков в день

Более восьми тысяч звонков от аферистов к гражданам проходило ежедневно через сим-карты в технических устройствах задержанного жителя Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области успешно предотвратили деятельность злоумышленника, который угрожал безопасности граждан и совершил мошенничество на территории страны, сообщили в ведомстве.

По информации МВД, задержанный подозревается в пособничестве международной мошеннической группировке, действовавшей из-за границы. Согласно предварительным данным, мужчина нашел в сети объявление о подработке, связанной с контролем работы специального оборудования для IP-телефонии. За свою «работу» он получал $800 в неделю в криптовалюте.

Следствие также выявило, что поставляемое через курьера оборудование — ноутбук, GSM-шлюзы и сотни сим-карт — было использовано для создания искусственных телефонных номеров, якобы территории России. Таким образом, мошенники могли подделывать заграничные номера, что существенно повышало доверие потенциальных жертв.

В полиции также сообщили, что задержанный злоумышленник размещал оборудование в арендованных помещениях, следил за его исправной работой и регулярно менял места проживания, чтобы избежать преследования. Новые партии сим-карт он получал через закладки в камерах хранения, выдавая их за личные вещи.

Благодаря оперативной работе полиции подозреваемый был задержан, отметили в главке. В ходе обыска изъяты сим-боксы, GSM-шлюзы, около 500 сим-карт разных операторов, смартфоны и другие материальные доказательства его вины. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и использования оборудования для обхода законодательства (статьи 159 и части 2 и 4 статьи 159 УК РФ). Задержанный арестован. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до 10 лет лишения свободы.

