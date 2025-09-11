Юноша напоил семерых детей напитком с наркотиком и привез к педофилу, который их насиловал

В ЮАР подросток подсыпал наркотики семерым детям и привел к насильнику

Подросток из ЮАР отравил семь школьников в возрасте от 10 до 13 лет, чтобы привезти их к насильнику. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Йоханнесбурге. 16-летний школьник украл прохладительный напиток, подсыпал в него наркотик и дал попить семи знакомым мальчикам. Подробности произошедшего не уточняются.

Затем он отвез школьников к взрослому мужчине, который угрожал им пистолетом и насиловал.

После того, как о его действиях стало известно, подростка отстранили от занятий в школе. При этом сам молодой человек не был арестован. По какой причине это произошло, не уточняется, но некоторые местные жители предположили, что насильник мог угрозами заставить юношу пойти на преступление.

Сейчас пострадавшие мальчики проходят курс реабилитации.

То, что подростка не арестовали, возмутило местное сообщество. По мнению людей, юноша, как и насильник, виновен. Другие призывали к самосуду.

