Работники общежития при школе изнасиловали младшеклассницу

В Индии четверых мужчин арестовали за изнасилование девочки в общежитии школы
Shutterstock

В Индии четверо мужчин стали фигурантами уголовного дела после изнасилования девочки. Об этом сообщает Patna Press.

Инцидент произошел в штате Бихар. По данным издания, четыре человека надругались над ученицей в общежитии частной школы, в которой она училась.

Когда о произошедшем стало известно, полиция начала расследование и возбудила уголовное дело. Они установили личности мужчин и провели необходимые мероприятия.

«Все четверо подозреваемых, предположительно сотрудники общежития, были задержаны и допрошены», – сообщается в публикации.

Точный возраст пострадавшей не уточняется, но указано, что она учится в четвертом классе. Известно, что девочка обучалась в учреждении и бывала в общежитии, но какое-то время жила у тети и только недавно вернулась к занятиям.

Родственница работает в швейном центре при школе, женщину также задержали и допросили.

Девочку тем временем доставили в больницу для обследования, после оказания помощи ее передали Комитету по защите детей. Сотрудники ведомства также проводят свое расследование.

Ранее мясник-иностранец изнасиловал 15-летнюю школьницу в Петербурге.

