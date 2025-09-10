Работники общежития при школе изнасиловали младшеклассницу

В Индии четверо мужчин стали фигурантами уголовного дела после изнасилования девочки. Об этом сообщает Patna Press.
Инцидент произошел в штате Бихар. По данным издания, четыре человека надругались над ученицей в общежитии частной школы, в которой она училась.
Когда о произошедшем стало известно, полиция начала расследование и возбудила уголовное дело. Они установили личности мужчин и провели необходимые мероприятия.
«Все четверо подозреваемых, предположительно сотрудники общежития, были задержаны и допрошены», – сообщается в публикации.
Точный возраст пострадавшей не уточняется, но указано, что она учится в четвертом классе. Известно, что девочка обучалась в учреждении и бывала в общежитии, но какое-то время жила у тети и только недавно вернулась к занятиям.
Родственница работает в швейном центре при школе, женщину также задержали и допросили.
Девочку тем временем доставили в больницу для обследования, после оказания помощи ее передали Комитету по защите детей. Сотрудники ведомства также проводят свое расследование.
Ранее мясник-иностранец изнасиловал 15-летнюю школьницу в Петербурге.