Сотрудница школы для особенных детей просила ученика «сделать ей ребенка»

В США учительница школы для особенных детей просила ученика «сделать ей ребенка»

В США 24-летнюю Шарлотту Хьюсби, сотрудницу школы для особенных детей, обвинили в преступлении против половой неприкосновенности 17-летнего подопечного. Об этом сообщает FOX 10.

Педагог работала в школе в пригороде Финикса (Аризона). Как установили следователи, сотрудница службы психологической поддержки не менее десяти — пятнадцати раз переспала с 17-летним юношей, который учился в школе.

Отношения между педагогом и учеником раскрыл последний в беседе с одноклассницей. Девушка пришла обсудить полученную информацию на консультацию с Хьюсби. Через некоторое время факт связи между консультантом и подростком стал известен широкому кругу людей. После этого педагога отправлена в бессрочный отпуск.

Отец юноши рассказал, что знал об отношениях своего сына и некой 18-летней старшекласснице по имени Энджи. Позже, по словам мужчины, сын признался, что Энджи и Шарлотта — один и тот же человек. По оценкам отца школьника, мальчик встречался с педагогом около года.

Полиция выяснила, что отношения начались в 2024 году. Они регулярно уединялись дома у Хьюсби. Также женщина снимала номер в отеле. На одной из встреч психолог якобы заявила, что хочет зачать от ученика.

Согласно судебным документам, психолог проработала в школе шесть лет. До этого инцидента к ней не было нареканий.

В образовательной организации заявили, что уволили сотрудницу. В конце августа ее арестовала полиция.

Ранее в Великобритании суд отправил за решетку учительницу, которая умоляла 15-летнего подростка переспать с ней.