Полицейский помог россиянину изгнать злых духов из квартиры

Житель ХМАО вызывал полицию из-за присутствия злых духов в его квартире
ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому округу и Югре

В ХМАО полицейский помог заявителю изгнать из квартиры злых духов. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Необычный случай произошел с майором Романом Черевковым из Нижневартовска. Житель города практически ежедневно обращался в дежурную часть и жаловался на злых духов, поселившихся в его квартире. Со слов сотрудника полиции, он реагировал на каждый вызов, но не мог разубедить заявителя в его опасениях.

«Когда в очередной раз он пожаловался на присутствие потусторонних сил, мне пришлось обратиться к своему знакомому, который служил в духовной семинарии. Вместе с ним мы проехали к вартовчанину домой, где мой друг одел рясу и провел обряд по изгнанию злых духов», — рассказал полицейский, подавая заявку на всероссийский конкурс «Народный участковый».

После визита священнослужителя вартовчанин перестал обращаться в правоохранительные органы.

Ранее россиянин вызвал полицейских, чтобы они спасли его от пьянства.

