Мужчину, взорвавшего петарду во дворе дома в Новокузнецке, отправили под арест

В Новокузнецке наказали мужчину, который поджег петарду во дворе дома

В Новокузнецке мужчина бросил петарду во дворе многоквартирного дома и поплатился. Об этом сообщает полиция Кузбасса.

Вечером 10 сентября в дежурную часть обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что только что услышала громкий хлопок на улице. Позже в соцсетях появилось видео, где во дворе дома на улице Шолохова кто-то бросает петарду.

По данным Mash Siberia, при этом он выкрикнул «Аллаху акбар». В результате обошлось без пострадавших.

Полицейские быстро прибыли на место и задержали 36-летнего подозреваемого, который в тот момент был пьян. Зачем он поджег петарду во дворе дома, мужчина объяснить не смог.

На нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Ранее в московском метро мужчина открыл стрельбу в поезде.