На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, могут ли работники оспорить лишение премии

Юрист Яковлева: работники иногда могут оспорить лишение премии
true
true
true
close
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Работников могут лишить премии, если они сломали офисную технику или опоздали на работу, однако иногда это решение можно оспорить в суде. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, лишить премии в случае таких проблем могут только в том случае, если ее начисление зависит от отсутствия дисциплинарных взысканий (положение должно быть указано в локальном нормативном акте). Иногда работодатель может начислить премию, но уменьшить ее за проступок.

«При этом нельзя забывать, что с 1 сентября 2025 года были внесены поправки в статью об установлении заработной платы (135 ТК РФ). Согласно им, размер снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%», — сказала Яковлева.

Чтобы оспорить решение руководства, она посоветовала изучить условия выплаты премии.

Результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co до этого показали, что почти половина россиян (41%) считают премии на работе обязательной частью дохода. 30% респондентов считают, что выплата премии должна зависеть от результатов, для 21% — это «добрая воля» работодателя, а 8% участников опроса затруднились с ответом.

Ранее россиянам объяснили, почему им сокращают или не платят премии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами