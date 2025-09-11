Юрист объяснила, могут ли работники оспорить лишение премии

Работников могут лишить премии, если они сломали офисную технику или опоздали на работу, однако иногда это решение можно оспорить в суде. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, лишить премии в случае таких проблем могут только в том случае, если ее начисление зависит от отсутствия дисциплинарных взысканий (положение должно быть указано в локальном нормативном акте). Иногда работодатель может начислить премию, но уменьшить ее за проступок.

«При этом нельзя забывать, что с 1 сентября 2025 года были внесены поправки в статью об установлении заработной платы (135 ТК РФ). Согласно им, размер снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%», — сказала Яковлева.

Чтобы оспорить решение руководства, она посоветовала изучить условия выплаты премии.

Результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co до этого показали, что почти половина россиян (41%) считают премии на работе обязательной частью дохода. 30% респондентов считают, что выплата премии должна зависеть от результатов, для 21% — это «добрая воля» работодателя, а 8% участников опроса затруднились с ответом.

Ранее россиянам объяснили, почему им сокращают или не платят премии.