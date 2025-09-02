проект

Названы возрасты, на которые приходятся главные пики старения

Врач Решетова: основные пики старения приходятся на возрасты 45 и 60 лет

Depositphotos

Старение организма начинается уже в возрасте 20-25 лет, но наибольшие пики старения приходятся на 44-45 лет и 60 лет, рассказала «Газете.Ru» главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

Старение – это естественный процесс постепенной деградации частей и систем организма человека, который происходит благодаря запуску определенных механизмов. Он совершенно естественный, и остановить его нельзя. Но его можно замедлить, именно это и наблюдается в последние годы.

«Мы наблюдаем более поздние проявления старения. Уже при рождении запускаются определенные механизмы, которые готовят нас к началу старения, но наибольшие пики старения приходятся на 44-45 лет и 60 лет», – объяснила врач.

Первый пик связан с изменениями в молекулах, которые отвечают за метаболизм липидов, кофеина и алкоголя, а также за сердечно-сосудистые заболевания и нарушения в работе тканей кожи и мышц.

«Второй пик затрагивает молекулы, которые отвечают за иммунную регуляцию, функцию почек, углеводный обмен, сердечно-сосудистые заболевания, состояние кожи и мышц. Изменения, связанные со старением кожи и мышц, происходят в обоих возрастных периодах. Это важное открытие, которое поможет в будущем понять, как лучше бороться со старением», – заключила доктор.

