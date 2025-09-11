На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказала о наказании за поцелуи в общественных местах

Юрист Кочарян: поцелуй в общественном месте не считается мелким хулиганством
Pexels

Поцелуй в общественном месте не является мелким хулиганством. Об этом в интервью РЕН ТВ сообщила юрист Евгения Кочарян.

По ее словам, к закону относятся только те действия, которые выражают явное неуважение к обществу — нецензурная брань, оскорбительное приставание или порча имущества.

Она отметила, что поцелуй может привлечь внимание полиции, если он сопровождается другими противозаконными действиями.

«Например, когда поцелуй сопровождается прилюдным раздеванием. Или когда от поцелуев пара переходит к более страстным действиям, не обращая внимания, что находится на улице или в ином общественном месте», — заявила юрист.

Эксперт подчеркнула, что все обстоятельства оцениваются индивидуально, однако в данном случае отягчающим фактором чаще всего считается нахождение в нетрезвом состоянии или непристойные действия на детской площадке. Она объяснила, что полицейские берут во внимание объективные факторы — место поцелуя, время, состояние людей, поза и звуки, которые могут издавать влюбленные.

При этом, по словам Кочарян, вероятность возбуждения дела за поцелуй сводится к нулю, потому что они по закону не запрещены.

Ранее сообщалось, что туристы из России пойдут под суд в Турции за поцелуй во дворе мечети.

