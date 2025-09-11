На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Амурской области студенты похитили инвалида ради 25 тысяч рублей

Mash: четверо студентов из Благовещенска похитили инвалида ради 25 тысяч рублей
true
true
true
close
Telegram-канал «Amur Mash»

Четверо молодых людей из Благовещенска похитили знакомого инвалида в селе Томичи и потребовали 25 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Злоумышленники выманили с работы 27-летнего мужчину, насильно посадили его в автомобиль и стали требовать деньги, угрожая пистолетом и расправой. Когда он попытался убежать, похитители вывезли его в поле, избили и запугали. В результате мужчина отдал им требуемую сумму.

Полицейские задержали похитителей, которые оказались студентами в возрасте от 19 до 21 года. Правоохранители возбудили уголовные дела по нескольким статьям.

9 сентября в Нижнем Новгороде мужчина совершил налет на пассажирский автобус, чтобы ограбить кассу водителя. По данным следствия, сужчина выбежал на проезжую часть перед автобусом, и, угрожая водителю травматическим пистолетом, похитил из кассы все деньги. Ущерб составил 1000 рублей. Нарушителя быстро задержали. Им оказался ранее судимый 56-летний безработный мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

Ранее москвич избил битой прохожего, который отказался дать ему сигарету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами