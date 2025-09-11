В Амурской области студенты похитили инвалида ради 25 тысяч рублей

Четверо молодых людей из Благовещенска похитили знакомого инвалида в селе Томичи и потребовали 25 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Злоумышленники выманили с работы 27-летнего мужчину, насильно посадили его в автомобиль и стали требовать деньги, угрожая пистолетом и расправой. Когда он попытался убежать, похитители вывезли его в поле, избили и запугали. В результате мужчина отдал им требуемую сумму.

Полицейские задержали похитителей, которые оказались студентами в возрасте от 19 до 21 года. Правоохранители возбудили уголовные дела по нескольким статьям.

9 сентября в Нижнем Новгороде мужчина совершил налет на пассажирский автобус, чтобы ограбить кассу водителя. По данным следствия, сужчина выбежал на проезжую часть перед автобусом, и, угрожая водителю травматическим пистолетом, похитил из кассы все деньги. Ущерб составил 1000 рублей. Нарушителя быстро задержали. Им оказался ранее судимый 56-летний безработный мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

Ранее москвич избил битой прохожего, который отказался дать ему сигарету.