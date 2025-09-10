«Жар огромный»: в Литве горит база разлива сжиженного природного газа

На окраине Вильнюса горит станция разлива сжиженного газа, раздаются звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал LRT.

Отмечается, что на станции Балтосес Вокес на окраине Вильнюса горят вагоны с сжиженным природным газом.

«В ходе инцидента пострадал один человек, а свидетели утверждают, что чёрный дым был виден за несколько километров от эпицентра», — говорится в сообщении.

Как отметил советник директора Департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD) Донатас Гурявичюс, в тушении участвуют пожарные, им помогают полицейские, а также беспилотник пограничников.

По его словам, пожарные не могут приблизиться к очагу взрывов вагонов с газом.

«Жар огромный, тушение ведется водой», — добавил Гурявичюс.

10 сентября в МЧС сообщали, что в поселке Некрасовском в Московской области произошел сильный пожар.

По данным специалистов, к месту инцидента направляют дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику. Причины пожара не уточняются. По неподтвержденной информации, на складе горит мебель.

Ранее в ресторане в центре Москвы произошел пожар.