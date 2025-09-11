Правоохранители оцепили Белый дом в США после убийства активиста Чарли Кирка в штате Юта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности», — отмечается в публикации.

Президент Дональд Трамп подтвердил смерть 31-летнего праворадикального активиста Чарли Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Кирк был давним сторонником Трампа. Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии. В соцсетях на активиста подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Кирк также выступал против военной поддержки Украины. Он считал, что конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики, а Крым нельзя отвоевать силой, так как он является частью России.

Ранее в Совфеде усмотрели в покушении на Кирка предупреждение Трампу.