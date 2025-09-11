На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США изучают видео с фигурой человека на крыше перед стрельбой в активиста Кирка

Интернет-расследователи заметили фигуру на крыше перед стрельбой в Кирка
true
true
true
close
Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Reuters

Пока американская полиция продолжает поиски человека, стрелявшего в активиста Чарли Кирка, интернет-расследователи изучают видеозаписи, сделанные до и после нападения, чтобы найти возможные зацепки, которые помогут установить личность стрелка. Об этом пишет The Guardian.

Бывший аналитик Центра военно-морских исследований Блейк Спендли, специализирующийся на расследованиях из открытых источников, опубликовал в своем аккаунте в X видеозапись, на которой видна фигура на крыше здания кампуса незадолго до стрельбы.

Позднее он выложил еще один ролик, где предположительно тот же человек убегает по крыше здания Losee Center сразу после нападения.

10 сентября во время выступления Кирка в Университете долины Юта произошло покушение, в результате которого политик получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на реакцию охраны и оказание первой помощи, консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил.

Кирк был давним сторонником республиканца Дональда Трампа. Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии. В соцсетях на активиста подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show.

Кирк также выступал против военной поддержки Украины. Он считал, что конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики, а Крым нельзя отвоевать силой, так как он является частью России. Кроме того, Кирк критиковал сенатора Линдси Грэма за попытки сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Ранее глава РФПИ заявил о «расколе США» после покушения на Кирка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами