В Вильнюсе эвакуируют жителей из-за пожара на станции разлива СПГ

Жителей Вильнюса просят эвакуироваться в связи с пожаром на станции разлива СПГ

Жителей столицы Литвы Вильнюса просят эвакуироваться в связи с пожаром на станции разлива сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила радиостанция LRT в Telegram-канале.

«Служба противопожарной безопасности и спасения просит всех, живущих в радиусе одного километра от места происшествия эвакуироваться», — говорится в материале.

Сообщения поступили жителям Вильнюса на телефон по системе оповещения.

Утром 10 сентября в литовской столице загорелись вагоны с газом компании Orlen Lietuva. К данному моменту загорелся стационарный резервуар с газом из-за чего увеличилась угроза взрыва.

По предварительным данным, во время пожара пострадал один человек, его доставили в больницу. Представители Orlen Lietuva подтвердили, что загоревшиеся вагоны принадлежат компании, в части из них были грузы с завода в городе Мажейкяй.

На месте работают пожарные бригады. По предварительной версии, вагоны загорелись из-за нарушения правил безопасности труда.

