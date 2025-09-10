На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Вильнюсе эвакуируют жителей из-за пожара на станции разлива СПГ

Жителей Вильнюса просят эвакуироваться в связи с пожаром на станции разлива СПГ
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Жителей столицы Литвы Вильнюса просят эвакуироваться в связи с пожаром на станции разлива сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила радиостанция LRT в Telegram-канале.

«Служба противопожарной безопасности и спасения просит всех, живущих в радиусе одного километра от места происшествия эвакуироваться», — говорится в материале.

Сообщения поступили жителям Вильнюса на телефон по системе оповещения.

Утром 10 сентября в литовской столице загорелись вагоны с газом компании Orlen Lietuva. К данному моменту загорелся стационарный резервуар с газом из-за чего увеличилась угроза взрыва.

По предварительным данным, во время пожара пострадал один человек, его доставили в больницу. Представители Orlen Lietuva подтвердили, что загоревшиеся вагоны принадлежат компании, в части из них были грузы с завода в городе Мажейкяй.

На месте работают пожарные бригады. По предварительной версии, вагоны загорелись из-за нарушения правил безопасности труда.

Ранее в Подмосковье вспыхнул сильный пожар на складе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами