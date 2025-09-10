Освобожденная из плена в Ираке россиянка находится в Израиле

Освобожденная из плена в Ираке россиянка Елизавета Цуркова прибыла на территорию Израиля. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщает РИА Новости.

Освобожденная прошлой ночью Цуркова прибыла в Израиль через Кипр. В канцелярии главы правительства отметили, что руководитель израильской внешней разведки «Моссад» поблагодарил своего кипрского коллегу за помощь в гуманитарной перевозке Цурковой, и подчеркнули, что сотрудничество между двумя странами в очередной раз подтвердило свою эффективность.

10 сентября об освобождении Цурковой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В марте 2023 года Цуркова, которая является гражданкой России и Израиля, приехала в Багдад — столицу Ирака, чтобы провести научное исследование, которое должно было использоваться для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. В страну она въехала по российскому паспорту. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь. Позже стало известно, что ее похитили боевики группировки «Катаиб Хезболла».

