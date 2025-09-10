В аэропорту Нижнекамска отменили ограничения

В аэропорту Нижнекамска сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информация о возобновлении работы аэропорта была опубликована в 20:23 по мск. Отмечается, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Утром 10 сентября сообщалось, что аэропорт Самары приостановил работу. Спустя некоторое время обслуживание рейсов в воздушной гавани также было возобновлено. В Росавиации уточнили, что на запасной аэродром «ушли» 5 самолетов.

8 сентября в аэропорту Новосибирска наблюдались массовые задержки рейсов. Среди городов, откуда запоздали рейсы: Владивосток, Иркутск, Абакан, Братск, Сочи, Кызыл, Усть-Каменогорск, Пекин, Благовещенск и Новокузнецк. Рейс, направлявшийся в Санкт-Петербург, был отменен.

