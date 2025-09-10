Пожилые супруги поверили в выдуманных мошенников и отдали почти 2,5 млн рублей настоящим

В Ульяновской области пара пенсионеров поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

72-летняя жительница поселка Мирный обратилась в полицию после того, как неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, убедил ее в попытке хищения сбережений. Злоумышленник заявил, что «предотвратил» перевод ее средств на финансирование иностранных вооруженных сил, и посоветовал перевести деньги на «безопасные счета» якобы для их сохранности.

Пенсионерка вместе с супругом в течение нескольких дней снимали деньги в банках и через банкоматы переводили их мошенникам. Общий ущерб составил почти 2,5 млн рублей.

Ранее россиянин «инвестировал» в мошенников 2,9 млн рублей.