Россиянин «инвестировал» в мошенников 2,9 млн рублей

В Пермском крае мужчина хотел заработать и лишился 2,9 млн рублей
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В Очере местный житель хотел заработать на инвестициях, а в результате перевел мошенникам 2,9 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Пермского края.

Около полугода назад потерпевший откликнулся на интернет-рекламу инвестиционного сервиса. После заполнения анкеты с ним связались «специалисты», предложившие заработок на игровой бирже через специальное приложение. Первоначально мужчина внес 20 тысяч рублей, а когда общая сумма «инвестиций» достигла 1 млн рублей, попытался вернуть деньги.

Мошенники убедили его оформить «страхование суммы», для чего пришлось взять кредит под залог автомобиля. Под давлением злоумышленников потерпевший продолжил переводы на различные счета. Общий ущерб составил 2,9 млн рублей. Обратиться в полицию мужчину убедила супруга, хотя он до последнего верил в получение дохода. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

До этого в Калининградской области пенсионерка обогатила мошенников на 3 млн рублей. Злоумышленник убедил женщину, что мошенники пытаются оформить на ее имя крупный кредит и перевести в залог банку ее квартиру. Для «спасения» имущества и «поимки преступников» он предложил ей перевести все сбережения на сторонний счет.

Ранее россиянин взял кредит на 3,3 млн рублей и инвестировал их в мошенников.

