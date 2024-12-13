«Вообще не напрягались»: СК закрыл дело о гибели кота Твикса, с проводницы сняли обвинения

Гибель кота Твикса, высаженного из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, расследовали почти год, «вообще не напрягаясь», заявил адвокат его хозяина. В итоге уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, возбужденное в отношении проводницы, закрыли, никого не наказав. Защитник считает, что в истории остались неясности, но хозяин кота пока не решил, будет ли бороться дальше. Изначальной целью было не «посадить» проводницу, но добиться справедливости, отметил адвокат.

Уголовное дело о гибели кота Твикса, которого без ведома хозяина высадили из пассажирского поезда, закрыли за отсутствием состава преступления. Об этом рассказал «Газете.Ru» адвокат пострадавшей стороны Сергей Егоров.

«Здесь ключевое основание в том, что не доказан умысел проводницы на умышленное убийство животного. У нас статья 245 УК РФ — это преступление, которое совершается с прямым умыслом. А здесь получается, что не хотела и не убила, просто выкинула», — разъяснил защитник.

При этом юрист считает, что дело прекратили необоснованно. Он подчеркнул, что, хоть и без умысла, действия сотрудницы РЖД повлекли «цепочку событий», которые привели к гибели животного. В деле есть экспертиза, заключившая, что Твикса покусали на улице, от чего он умер , уточнил собеседник «Газеты.Ru».

«Погиб он от кровопотери, которая развилась в следствие укушенных ран, от бродячих собак или диких животных. Я думаю, не так уж и важно, кто это был, смысл в том, что кота покусали, и он погиб», — резюмировал Егоров.

Адвокат добавил, что случай можно было бы квалифицировать по другим статьям: как умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК «подразумевает прямой умысел, но у нас есть самоуправство», поясняет юрист) или как некачественное оказание услуг (ст. 238 УК). Также защитник подчеркнул, что следствие длилось неоправданно долго, особенно учитывая широкий общественный резонанс. Дело возбудили 24 января, прекратили 8 октября. Срок следствия по закону составляет два месяца, но его можно продлевать «в практике до бесконечности», отметил Егоров.

«Дело расследовали десять месяцев, допросили потерпевшего, 15 свидетелей, включая того, кто перевозил кота, и проводницу, она тоже свидетель по делу... Приобщили записи видеокамер, смотрели их. Вот, в общем-то, и вся работа... Допрашивать 15 человек десять месяцев, это по два человека в месяц. Это вообще не напрягаясь. Я понимаю, что у следователей в производстве есть другие дела. Но коль оно резонансное на контроле в центральном аппарате, наверное, это нужно было делать быстрее и качественнее», — оценил Егоров.

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Собеседник «Газеты.Ru» обратил внимание, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин «любит брать все на контроль», однако в этом случае не было заметно «ни контроля Бастрыкина, ни контроля центрального аппарата в виде его подчиненных». В итоге необоснованно долгое следствие привело к необоснованному прекращению дела, считает адвокат.

«У нас до сих пор не выяснен вопрос очень существенный в ходе вот этого расследования... Есть люди, говорящие о том, что проводница искала хозяина кота, ходила, спрашивала по вагону, и вроде как в том числе, слышал это перевозивший кота человек. Другие говорят, а их там большинство, что он в это время спал. То есть все-таки спал или не спал — вопрос», — отметил юрист.

Хозяин Твикса Гайфуллин Эдгар может обжаловать прекращение уголовного дела, но пока неизвестно, будет ли. По словам Егорова, его клиент никогда не стремился посадить проводницу, дело только в «социальной справедливости».

«Эдгар изначально говорил, что не хочет, чтобы и в тюрьму посадили, но хочет социальной справедливости какой-то, чтобы было разбирательство, и кто себе заработал, тот и получил», — пояснил адвокат.

Как погиб Твикс

Хозяин погибшего кота живет в Петербурге, его животному делали операцию на Урале. После нее питомца вез домой друг семьи Евгений. Он ехал с Твиксом в поезде Екатеринбург--Санкт-Петербург. Во время 24-минутной стоянки в Кирове кот выбрался из переноски на полу и стал ходить по вагону, на что пассажиры пожаловались проводнице.

«Всего в этом вагоне перевозили три кота, собаку. Проводник взяла кота на руки, опросила, кому принадлежит, никто не ответил. <...> Тогда она предположила, что кот случайно забежал в вагон <...>, что это местный кот и хозяева остались в Кирове. Поэтому приняла решение выпустить», — пересказывал события глава «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

Проводница непосредственно не высаживала кота на мороз, а передала случайному пассажиру. Он был у выхода и вынес животное из поезда.

«Мужик тут ни при чем, ему сказали — высадил, умысла у него нет, он просто стоял в тамбуре», — уточнял адвокат Егоров.

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Восстановить случившееся удалось, в том числе, по камерам внутри поезда. Записи с них показали, что отвечавший за кота друг сам выходил прогуляться на перрон в Кирове, а потом залез на свою полку. Когда проводница искала хозяина, она несколько раз проходила с вопросами мимо него, но тот почему-то никак не отреагировал, указывали в РЖД. О пропаже питомца Евгений сообщил только спустя более семи часов. В итоге Твикса нашли мертвым у железнодорожных путей.

Когда новость попала в СМИ, она привлекла широкое внимание общественности, более 270 тыс. человек подписали петицию с требованием уволить проводницу, а нескольких похожих на нее женщин затравили в интернете, когда их данные по ошибке опубликовали, как информацию о той самой сотруднице РЖД. Проводницу временно отстраняли от работы на время разбирательств, что с ней стало дальше, неизвестно, в РЖД отказываются отвечать на вопросы о ней.

Что изменило дело Твикса

После инцидента в России изменили правила перевозки животных, запретив высаживать бездомных из поездов. В РЖД выпустили новые правила, по которым проводники обязаны довезти животное до ближайшей станции и там передать местным работникам. Для этого в каждом составе на всякий случай должны быть переноски. На станции сотрудники также не имеют права просто выгнать животное на улицу. Сначала им следует поискать владельца, а затем передать зверя в приют.

Кроме того, в РЖД пообещали провести инструктажи среди рабочих о том, как «работать с животными на инфраструктуре». Во избежание повторений ситуации с Твиксом, перевозку животных дополнительно «персонифицировали». В компании сообщали, что в билете будет указано, какое конкретно животное везет с собой этот человек, а другие пассажиры смогут заранее увидеть при выборе места, нет ли у них соседей с питомцами.

«РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда в Кирове... В компании с большим вниманием и любовью относятся к животам и всячески опекают их в пути... Сделаем все возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать подобных инцидентов впредь», — комментировали в компании.