Британка отсудила у компании $33 тысячи за увольнение в выходной день

Telegraph: в Англии женщина получила $33 тыс. за то, что была уволена в выходной

В Англии женщина отсудила у компании $33 тысячи за увольнение в выходной день, пишет The Telegraph.

Как рассказала Джоанн Нил, когда она проводила свой выходной, получила внезапное уведомление о встрече по видеозвонку. Приглашение было озаглавлено просто как «встреча», без каких-либо пояснений. Во время звонка менеджер Ян Уайт и другой руководитель сообщили сотруднице, что она попала в число сотрудников, которые будут сокращены. При этом женщине не предоставили возможности задать вопросы или обжаловать решение.

Как установил трибунал в Кройдоне (Южный Лондон), такая форма увольнения оказала крайне негативное воздействие на психическое состояние Джоанн, которая и до этого момента испытывала проблемы в этой области. Судья Лиз Орд отметила, что короткий срок уведомления и неинформативное название встречи поставили сотрудницу в заведомо невыгодное положение.

Ситуация усугублялась тем, что еще в январе 2022 года Нил обращалась к руководству с просьбой разрешить ей работать два дня в неделю из дома по состоянию здоровья. Однако компания отказала в этой просьбе, а также ограничивала сотрудницу в возможностях взять больничный — по условиям контракта ей полагалось всего два оплачиваемых дня по болезни в год.

Трибунал признал увольнение дискриминационным по признаку пола, поскольку решение о сокращении было связано с графиком работы, а женщины статистически чаще мужчин работают неполный рабочий день. Суд постановил, что работодатель нарушил трудовое законодательство и должен выплатить бывшей сотруднице $33 тысячи за моральный ущерб и потерю заработка.

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