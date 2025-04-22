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Петербуржец избил девушку и потушил о нее сигарету

В Петербурге мужчина тушил о сожительницу сигареты из-за пропавших денег
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Depositphotos

Петербуржца, издевавшегося над своей сожительницей, отправили под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, ночью 18 апреля Руслан Тиханов поссорился с возлюбленной и стал ее избивать. Он нанес женщине удары по голове и телу руками и ногами, а затем стал прижигать ей кожу сигаретой. От пыток у пострадавшей остались множественные ожоги.

Сам Тиханов уверяет, что сигареты о девушку не тушил, а лишь пару раз ударил ее по лицу. Причиной конфликта он называет упавший шкаф и пропажу денег, которые он передал любимой после работы. После выяснения отношений, заявил мужчина, пара помирилась и пошла жарить пельмени.

Тиханова задержали и арестовали до 18 мая. Он подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее североуралец избил бывшую сожительницу и ее мать и уехал на СВО.

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