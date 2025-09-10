На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сокровище элитной римской семьи было обнаружено под руинами древнего города

Fox News: в Румынии археологи нашли клад, принадлежавший элитной римской семье
true
true
true
close
National History Museum of Romania

Археологи в Румынии под руинами древнего города Истрия обнаружили сокровище, принадлежавшее, вероятно, знатной римской семье, пишет Fox News.

Находка включает более 40 монет, а также украшения из драгоценных металлов. По словам специалистов, артефакты были найдены в доме, разрушенном пожаром в римский период.

«Скорее всего, жилище принадлежало важной семье середины II — середины III века н. э. Ценности хранились в специально отведенном месте, но не могли быть спасены во время пожара», — говорится в заявлении.

Монеты, покрытые зеленой и коричневой патиной, сохранили форму, а в некоторых просматриваются следы золота. Ученые полагают, что они изначально находились в деревянном сундуке, который обуглился, но сохранил очертания.

В том же археологическом слое были найдены керамика, бронзовые, железные, стеклянные и каменные предметы, а также надписи. Само здание имело известняковую мостовую и расписные стены — исследователи назвали его «роскошным», подчеркивая высокий уровень жизни его владельцев.

Ранее мужчина разобрал в квартире пол, который царапала его собака, и нашел там клад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами