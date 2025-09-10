Сокровище элитной римской семьи было обнаружено под руинами древнего города

Археологи в Румынии под руинами древнего города Истрия обнаружили сокровище, принадлежавшее, вероятно, знатной римской семье, пишет Fox News.

Находка включает более 40 монет, а также украшения из драгоценных металлов. По словам специалистов, артефакты были найдены в доме, разрушенном пожаром в римский период.

«Скорее всего, жилище принадлежало важной семье середины II — середины III века н. э. Ценности хранились в специально отведенном месте, но не могли быть спасены во время пожара», — говорится в заявлении.

Монеты, покрытые зеленой и коричневой патиной, сохранили форму, а в некоторых просматриваются следы золота. Ученые полагают, что они изначально находились в деревянном сундуке, который обуглился, но сохранил очертания.

В том же археологическом слое были найдены керамика, бронзовые, железные, стеклянные и каменные предметы, а также надписи. Само здание имело известняковую мостовую и расписные стены — исследователи назвали его «роскошным», подчеркивая высокий уровень жизни его владельцев.

