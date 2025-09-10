На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина разобрал в квартире пол, который царапала его собака, и нашел там клад

WOB: китаец разобрал в квартире пол, который царапала собака, и нашел там монеты
Sohu

В Китае мужчина разобрал в квартире пол, который царапала его собака, и нашел там клад, пишет World of Buzz.

По словам мужчины, история началась с того, что его маленькая черная собачка постоянно царапала пол в одном месте гостиной, где плитка заметно отличалась по цвету от остальной. Попытки связаться с арендодателем через агента не увенчались успехом: агент заявил, что владельца квартиры невозможно найти.

Не находя покоя и подозревая, что под плиткой может что-то скрываться, мужчина обратился к пользователями соцсетей за советом. Также китаец посетил квартиру ниже своей, но она оказалась пустой.

В конце концов он сам разобрал плитку и цемент на полу и обнаружил пять медных монет, завернутых в красную ткань. Эксперты по фэн-шуй считают такие монеты благоприятными символами, призванными отпугивать злых духов и привлекать богатство. Несмотря на находку, мужчина решил вскоре съехать, предварительно компенсировав арендодателю нанесенный ущерб.

Ранее женщина во время прогулки нашла клад, названный «величайшей находкой десятилетия».

