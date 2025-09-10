На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал главную ошибку худеющих

Врач Кузьменко: после похудения велик риск набрать еще больший вес
close
Depositphotos

Согласно результатам последних исследований, человек после похудения с вероятностью 70% наберет еще больше лишних килограммов, чем у него было до этого, поскольку большинство людей после жестких диет максимально расслабляются и не ограничивают себя в еде. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

Он подчеркнул, что похудение может быть основной целью только в случае опасного для жизни и здоровья ожирения.

«Тогда уже используются медикаментозные препараты, которые прописываются врачом. Но если вы человек, у которого есть немножко лишнего жирка, то вам лучше не худеть, а учиться рациональному отношению с пищей и, самое главное, с собой — со своими естественными ощущениями внутри», — посоветовал специалист.

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо до этого говорила, что главная ошибка худеющих — ориентироваться на объем пищи, а не на ее калорийность и состав. Можно съедать небольшую по объему порцию, но она будет обладать чрезвычайно высокой энергетической ценностью, при этом не давая длительного чувства насыщения, пояснила она.

Ранее врач назвала шаги, которые помогут бороться с подростковым ожирением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами