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Суд арестовал юную россиянку, заморившую голодом своего годовалого ребенка

Во Владимирской области арестовали 19-летнюю мать, заморившую сына голодом

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Depositphotos

Суд в Коврове заключил под стражу местную жительницу, оставившую своего ребенка без присмотра, сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Сегодня Ковровский городской суд избрал меру пресечения 19-летней девушке, которая заморила голодом маленького сына. По версии стороны обвинения, его организм не выдержал нехватки питательных веществ и жидкости. В итоге обвиняемую арестовали на два месяца.

Как считают следователи, девушка оставила собственного сына 2023 года рождения одного в квартире, лишив его доступа к воде и еде. Спустя некоторое время молодая мать вернулась домой и обнаружила младенца уже в безжизненном состоянии, положила его в коробку вместе с его вещами и выбросила ее.

18 октября выброшенную коробку нашли в районе Восточной улицы. Личность матери ребенка быстро установили, в отношении девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.

Ранее россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком.

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