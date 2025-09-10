На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Работник столовой изнасиловал дочь знакомого, но тот обратился в полицию не сразу

В Индии отец знал об изнасиловании дочери знакомым, но в полицию пошел не сразу
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии 14-летняя школьница стала жертвой неоднократного изнасилования работником больничной столовой. Ее семья знала о преступлениях, но обратилась в полицию не сразу. Об этом сообщает The Times of India.

По информации СМИ, семья уличного торговца ходила к мужчине на бесплатные обеды. Во время одного из таких визитов работник столовой уединился с дочерью приятеля и надругался над ней. Узнав об этом, семья пострадавшей избила его, после чего извращенец поклялся не трогать девочку.

Но изнасилования повторились. Семья жертвы узнала об этом не сразу. 1 сентября один из родственников школьницы заметил работника столовой около их дома. Он избил незваного гостя и отобрал у него телефон. В медиатеке у преступника хранились десятки видео и аудио, которые говорили о том, что несовершеннолетняя неоднократно подвергалась сексуальному насилию. Мужчина снимал надругательства на видео и шантажировал восьмиклассницу.

После передачи телефона полицейским против насильника возбудили уголовное дело, его арестовали.

Ранее в Индии четверых мужчин арестовали за изнасилование девочки в общежитии школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами