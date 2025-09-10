Работник столовой изнасиловал дочь знакомого, но тот обратился в полицию не сразу

В Индии отец знал об изнасиловании дочери знакомым, но в полицию пошел не сразу

В Индии 14-летняя школьница стала жертвой неоднократного изнасилования работником больничной столовой. Ее семья знала о преступлениях, но обратилась в полицию не сразу. Об этом сообщает The Times of India.

По информации СМИ, семья уличного торговца ходила к мужчине на бесплатные обеды. Во время одного из таких визитов работник столовой уединился с дочерью приятеля и надругался над ней. Узнав об этом, семья пострадавшей избила его, после чего извращенец поклялся не трогать девочку.

Но изнасилования повторились. Семья жертвы узнала об этом не сразу. 1 сентября один из родственников школьницы заметил работника столовой около их дома. Он избил незваного гостя и отобрал у него телефон. В медиатеке у преступника хранились десятки видео и аудио, которые говорили о том, что несовершеннолетняя неоднократно подвергалась сексуальному насилию. Мужчина снимал надругательства на видео и шантажировал восьмиклассницу.

После передачи телефона полицейским против насильника возбудили уголовное дело, его арестовали.

Ранее в Индии четверых мужчин арестовали за изнасилование девочки в общежитии школы.