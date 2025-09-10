В Тольятти пострадавшая от рук мужа женщина выдумала нападавших, чтобы его защитить

В Тольятти женщина пыталась защитить сожителя, который восемь раз пырнул ее ножом

Житель Тольятти изрезал жену ножом, а та помогала ему избежать наказания и врала полиции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Пара из Автозаводского района поссорилась в ночь с 14 на 15 января этого года. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и нанес своей сожительнице восемь ударов в туловище и шею.

Далее женщина обратилась за медицинской помощью, но не стала раскрывать личности нападавшего при общении с медиками и полицейскими. Вместо этого жертва заявила, что получила ножевые ранения от неизвестных во дворе дома, когда выходила выбрасывать мусор.

Ее партнер выдвинул аналогичную версию, но все же был задержан по обвинению в покушении на жизнь подруги. В дальнейшем показания подсудимого и потерпевшей опровергли.

В итоге виновный лишился свободы на срок 6 лет 4 месяца, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин из ревности напал с ножом на жену и изрезал детей, которые заступились за мать.