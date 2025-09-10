На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тольятти пострадавшая от рук мужа женщина выдумала нападавших, чтобы его защитить

В Тольятти женщина пыталась защитить сожителя, который восемь раз пырнул ее ножом
close
Depositphotos

Житель Тольятти изрезал жену ножом, а та помогала ему избежать наказания и врала полиции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Пара из Автозаводского района поссорилась в ночь с 14 на 15 января этого года. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и нанес своей сожительнице восемь ударов в туловище и шею.

Далее женщина обратилась за медицинской помощью, но не стала раскрывать личности нападавшего при общении с медиками и полицейскими. Вместо этого жертва заявила, что получила ножевые ранения от неизвестных во дворе дома, когда выходила выбрасывать мусор.

Ее партнер выдвинул аналогичную версию, но все же был задержан по обвинению в покушении на жизнь подруги. В дальнейшем показания подсудимого и потерпевшей опровергли.

В итоге виновный лишился свободы на срок 6 лет 4 месяца, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин из ревности напал с ножом на жену и изрезал детей, которые заступились за мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами